Россиянка описала Бали фразой «деревня с глянцевым фасадом»

Российская путешественница, трижды побывавшая на Бали, описала индонезийский остров фразой «деревня с глянцевым фасадом». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что шикарные кафе, яхты и пляжные клубы, которые туристы часто видят на фотографиях блогеров в социальных сетях, надо поискать. «Основная часть острова — это простые домики, пыльные дороги и базовый сервис», — пояснила она.

Путешественница также пожаловалась, что местные жители спокойно выбрасывают пакеты и обертки прямо на улицу или из окна машины, поэтому на популярном азиатском курорте повсюду лежит мусор.

Еще одна местная особенность, которая может омрачить отдых туристам, — расстройство желудка Bali belly, возникающее при употреблении водопроводной воды. Помимо этого, в местных супермаркетах часто продают или недозрелые, или переспевшие фрукты и прокисшее молоко.

«Дороги узкие, а трафик... Это что-то! Остров постоянно стоит. Общественного транспорта почти нет. Так что либо такси (недешево), либо мопед. А для вождения в Азии нужны крепкие нервы и глаза на затылке», — предупредила россиянка.

Кроме того, по ее словам, на большинстве балийских вилл нет стиральных машин, кондиционеры часто перегреваются и отключаются, муравьи, тараканы и гекконы регулярно приходят в гости, а местные пляжи — «не такие как на картинках».

«Большинство популярных пляжей — с темным песком, часто грязные и заваленные мусором, особенно в сезон дождей. Чистые и ухоженные пляжи есть в основном при дорогих отелях», — отметила автор.

Ранее австралийская путешественница, которая побывала на Бали 80 раз, описала изменения на индонезийском острове фразой «ужасающая разница». 80-летняя туристка отметила, что в прежние годы Бали не был так застроен зданиями, а вместо них красовались рисовые поля.