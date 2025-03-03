Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 3 марта 2025Путешествия

Побывавшая на Бали 80 раз туристка описала изменения острова фразой «ужасающая разница»

SBS: Австралийка побывала на Бали 80 раз и пожаловалась на чрезмерную застройку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nyoman Hendra Wibowo / Antara Foto / Reuters

Австралийская путешественница побывала на Бали 80 раз с 1967 года и описала изменения на индонезийском острове фразой «ужасающая разница». Об этом она рассказала телеканалу SBS.

Так, 80-летняя Тони Поллард отметила, что в прежние годы Бали не был так застроен зданиями, а вместо них красовались рисовые поля. Кроме того, на острове не приветствовалось использование пластика, даже товары в магазинах заворачивали в банановые листья или газету. А кухонная утварь в основном была из дерева или бамбука.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Последний раз туристка была на Бали в 2023 году. «Ужасающая разница заключается в объеме дорожного движения и чрезмерном развитии отелей и другой туристической инфраструктуры, из-за чего исчезли рисовые поля Бали, которые казались мне волшебными», — пожаловалась она.

Бали ранее вошел в список худших мест для путешествий в 2025 году. Так, по словам специалистов, представленные в списке направления страдают от чрезмерного туризма и сталкиваются с серьезными проблемами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе цены на электричество упали ниже нуля. Почему так происходит и чем это грозит?

      США добились огромных инвестиций от крупнейшего производителя микросхем

      Британия поставит Украине пять тысяч ракет ПВО

      В российском городе задержан наркокурьер с примотанным к спине пакетом с гашишем

      Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну

      Трамп обсудит остановку помощи Украине

      Побывавшая на Бали 80 раз туристка описала изменения острова фразой «ужасающая разница»

      В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных животных

      Плющенко высказался о новом Большом Московском цирке

      Мужчина влюбился в искусственный интеллект и потерял 2,4 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше