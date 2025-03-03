Побывавшая на Бали 80 раз туристка описала изменения острова фразой «ужасающая разница»

SBS: Австралийка побывала на Бали 80 раз и пожаловалась на чрезмерную застройку

Австралийская путешественница побывала на Бали 80 раз с 1967 года и описала изменения на индонезийском острове фразой «ужасающая разница». Об этом она рассказала телеканалу SBS.

Так, 80-летняя Тони Поллард отметила, что в прежние годы Бали не был так застроен зданиями, а вместо них красовались рисовые поля. Кроме того, на острове не приветствовалось использование пластика, даже товары в магазинах заворачивали в банановые листья или газету. А кухонная утварь в основном была из дерева или бамбука.

Последний раз туристка была на Бали в 2023 году. «Ужасающая разница заключается в объеме дорожного движения и чрезмерном развитии отелей и другой туристической инфраструктуры, из-за чего исчезли рисовые поля Бали, которые казались мне волшебными», — пожаловалась она.

Бали ранее вошел в список худших мест для путешествий в 2025 году. Так, по словам специалистов, представленные в списке направления страдают от чрезмерного туризма и сталкиваются с серьезными проблемами.