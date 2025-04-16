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22:39, 16 апреля 2025Спорт

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с «Зенитом»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА и «Динамо» вничью сыграли во втором матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась нулевой ничьей. В первом матче победу одержал ЦСКА со счетом 2:1.

Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Там армейцы сыграют против «Зенита», который ранее обыграл «Ростов».

«Динамо» продолжит борьбу в Пути регионов. Там бело-голубые сыграют со «Спартаком».

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит». В финале петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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