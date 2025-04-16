В Ивановской области система ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ

Украинские тяжелые дроны атаковали Ивановскую область. Предположительно, это первая крупная атака беспилотников ВСУ на этот российский регион.

По мнению местных жителей, целью атаки мог быть завод «Литмаш» — литейно-металлургические предприятие.

Над регионом сбили семь беспилотников

По первоначальной информации от Shot, Шую атаковали пять беспилотников. В небе над городом заметили дроны модели «Лютый». Все они были сбиты российскими военными. Обломки одного из летательных аппаратов разбросало в радиусе 50 метров. Также сообщается о взрыве после их падения.

В городе объявили воздушную тревогу и режим опасности атаки БПЛА. В пресс-службе администрации города призвали жителей не подходить к окнам и не выходить на улицу, по возможности спуститься на нижние этажи здания. После атак дронов там добавили, что тяжелая техника перекрыла участок улицы Генерала Белова.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны РФ позднее подтвердило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Ивановской области, это произошло с 8:00 до 09:40 по московскому времени.

При этом очевидцы утверждали, что первая атака в Шуе была около трех часов ночи, первый взрыв жители Шуи якобы услышали в 3:40.

По данным Mash, минимум три частных дома повреждены в результате атаки.

Два человека пострадали из-за атаки дронов

По предварительным данным, в результате атаки пострадала женщина. Она в момент налета находилась в собственном доме, недалеко от которого упал сбитый беспилотник, взрывной волной там выбило окна. У пострадавшей ранение осколком стекла, ее отвезли в больницу, чтобы наложить швы.

Оперативный штаб Ивановской области подтвердил, что двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Mash заявлял, что они попали к медикам в шоковом состоянии.

Канал также утверждал, что в городе проходила частичная эвакуация из школ, вузов и больниц. Однако оперштаб сообщил, что эвакуация не объявлялась.

Беспилотники в небе и их падение попали на видео

По данным Shot, БПЛА, атаковавшие Ивановскую область, были с боевой частью. Как минимум пять сбитых дронов несли на себе осколочно-фугасные снаряды со взрывчаткой массой около 60 килограммов. Боевая часть одного из них не разорвалась после падения.

Мощные взрывы после падения одного из сбитых дронов сняли на видео. На кадрах видны несколько клубов дыма в разных местах неподалеку друг от друга. Беспилотник, предварительно, упал в поле.

Также появились ряд кадров пролета беспилотников над Шуей. На одном из них виден беспилотник внушительного размера с широким размахом крыльев, который проносится в небе. На другом видно падение дрона и последующий взрыв. Также на видео засняли звуки сирен воздушной тревоги в Шуе.

ВСУ впервые массово атаковали Ивановскую область

Сегодняшняя атака стала первым крупным налетом на Ивановскую область.

1 сентября прошлого года над регионом был сбит один беспилотник, обошлось без разрушений и пострадавших. Предположительно, он летел в сторону Ярославля. В ту ночь Украина осуществила одну из самых массовых с момента начала СВО атаку беспилотниками на территорию России. Всего силами ПВО тогда было перехвачено и уничтожено 158 дронов-камикадзе.

Перед этим, 30 августа, жители другого ивановского города — Тейково — сообщали, что ночью слышали выстрелы и взрывы. «В 4 утра в военном городке раздалось несколько громких очередей, вроде как взрыв и еще очередь. Возможно, сбили дрон», — говорилось в публикации со ссылкой на слова очевидцев. Однако официально налет дронов не подтверждался.

В мае 2023 года ФСБ и МВД пресекли атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области. Объектом атаки могли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Диверсантов, завербованных Украиной, задержали в момент передачи средств поражения в Тульской области.