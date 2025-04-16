В IBU ответили на вопрос о wild card для россиян на Олимпиаду-2026

Без участия в турнирах IBU до Олимпиады россияне не смогут получить wild card

Пресс‑секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Крис Винклер ответил на вопрос о том, смогут ли россияне получить специальное приглашение (wild card) на Олимпийские игры ‑- 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

Винклер рассказал, что wild card для Национальных олимпийских комитетов (НОК) без квот можно получить до середины января 2026-го на основе квалификационных очков IBU. «Без участия в соревнованиях IBU (Кубок мира или Кубок IBU) до Олимпийских игр wild card получить нельзя. Таковы критерии и реальность, согласно правилам», — заявил он, добавив, что дополнительные квоты могут быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК).

Россияне не участвуют в международных турнирах по решению IBU. Глава организации Олле Далин заявил, что в теме возвращения российских спортсменов новостей нет.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.

