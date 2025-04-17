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14:10, 17 апреля 2025Спорт

19-летний российский хоккеист установил рекорд в НХЛ в день дебюта

«Монреаль» продал рекордное количество джерси Демидова в день его дебюта в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

19-летний российский нападающий Иван Демидов установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в день дебюта за «Монреаль Канадиенс». Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер.

Альпер рассказал, что «Монреаль» продал джерси Демидова на 250 тысяч долларов в день его первого матча в НХЛ. Отмечается, что этот результат стал рекордным в истории франшизы.

В ночь на 15 апреля Демидов провел свой первый матч за «Монреаль» в НХЛ. Помимо гола, он отметился результативной передачей. В клубе его назвали волшебником.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

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