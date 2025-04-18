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12:35, 18 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Курсу рубля предрекли укрепление в ближайший месяц

Финансист Быстров: Курс рубля в ближайший месяц будет усиливаться
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Курс рубля в ближайший месяц будет усиливаться или останется на текущем уровне на фоне ожиданий от возвращения западных инвесторов и разрешения конфликта на Украине, считает финансист и эксперт по инвестициям Александр Быстров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я ожидаю, что курс рубля будет или на текущем уровне, или укрепляться. Это связано с тем, что мы ожидаем возвращения западных инвесторов, и они будут продолжать покупать ОФЗ [облигации федерального займа] — это та тенденция, которая сформировалась за последние два месяца», — сказал Быстров.

Он предположил, что инвесторы, скорее всего, будут возвращаться в российские акции, а для этого им необходим будет рубль.

«У них есть валюта, они будут продавать доллары, евро, юани, и курс рубля, таким образом, будет продолжать усиливаться, в то же время, как и валютная выручка от экспортеров, она хоть немного и снижается в связи с падением курса нефти, но, тем не менее приход западных инвесторов и позитивные ожидания по разрешению конфликта с Украиной — они все-таки имеют больший вес в укреплении рубля», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 18 апреля, курс доллара на межбанковском рынке в моменте опускался ниже отметки в 81 рубль, подобной динамики не фиксировалось с 18 марта.

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