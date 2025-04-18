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11:29, 18 апреля 2025Экономика

Курс доллара к рублю упал до минимума с 18 марта

Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 81 рубля впервые с 18 марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В пятницу, 18 апреля, курс доллара на межбанковском рынке в моменте опускался ниже отметки в 81 рубль, подобной динамики не фиксировалось с 18 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме курс американской валюты падал примерно до 80,88 рубля. Ближе к 11:15 по московскому времени котировки незначительно укрепились и поднялись до уровня в 81,08 рубля. Тем не менее, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,15 процента.

Схожую динамику на межбанковском рынке демонстрировал курс евро. Котировки европейской валюты к тому времени упали до 92,2 рубля. Падение составило 1,18 процента. Курс юаня, который в отличие от доллара и евро продолжает торговаться на Московской бирже, в моменте падал до минимума с июня 2024 года и опускался до отметки в 10,98 рубля.

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Аналитики связывают заметное укрепление российской валюты к ведущим мировым в том числе с резким ростом цен на нефть. Накануне стоимость июньских фьючерсов сорта Brent поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Подорожание сырья, подчеркивают аналитики, остается позитивным фактором для российской экономики.

Кроме того, на руку рублю играют ожидания инвесторов ослабления торговой войны между США и Китаем, что может подтолкнуть мировой спрос на нефть. Еще одним фактором, способствующим укреплению рубля является приближение налогового периода, перед которым экспортеры продают валютную выручку, и увеличение продаж валюты Центробанком в рамках операций зеркалирования и бюджетного правила.

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