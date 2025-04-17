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19:19, 17 апреля 2025Экономика

Мировые цены на нефть выросли до максимума с 7 апреля

Биржевая цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с 7 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yuya Shino / Reuters

В ходе торгов в четверг, 17 апреля, стоимость июньских фьючерсов эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку 67 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 18:00 по московскому времени сырьевые котировки достигли 67,08 доллара за баррель, а к 18:20 — отметки в 67,27 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,83 процента. Ближе к 19:05 стоимость Brent поднялась до 67,74 доллара (плюс 2,87 процента).

Мировые цены на нефть начали постепенно расти после затяжного падения в начале апреля на фоне резкого ужесточения таможенной политики властей США. На фоне эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина биржевая стоимость сырья опустилась до минимальных с февраля 2021 года 59,81 доллара.

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Торгово-экономическое противостояние США и КНР, предупреждали эксперты, может негативным образом отразиться на глобальном спросе на сырье из-за снижения деловой активности. После объявления главой Белого дома Дональдом Трампом о 90-дневной паузе на импортные пошлины в отношении продукции из 75 стран и зеркального ответа властей Евросоюза (ЕС) котировки Brent стали укрепляться и вскоре превысили отметку 65 долларов за баррель.

Впрочем, аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs полагают, что сырьевым котировкам не удастся закрепиться в районе 65-70 долларов за баррель надолго. В 2025 году средняя стоимость эталонной североморской марки нефти, согласно их обновленной оценке, составит 63 доллара. Предыдущая оценка предполагала показатель на уровне 69 долларов. Эксперты считают, что эскалация торговых войн, вызванная агрессивной торговой политикой Трампа, в итоге приведет к заметному снижению темпов роста глобального спроса на сырье. Это обстоятельство будет оказывать давление на сырьевые котировки в среднесрочной перспективе.

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