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11:09, 18 апреля 2025Экономика

Курс юаня к рублю упал до минимума

Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с июня 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В начале торгов на Московской бирже в пятницу, 18 апреля, курс юаня опускался ниже 11 рублей, что произошло впервые с июня прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме китайская валюта доходила до 10,98 рубля. Одновременно индекс Мосбиржи вырос до максимальных с 4 апреля 2892 пункта. С прошлой недели он прибавил почти 300 пунктов.

Поводом для таких движений мог стать резкий рост нефтяных котировок. Стоимость июньского фьючерса сорта Brent поднималась выше 68 долларов за баррель на ожиданиях инвесторов ослабления торговой войны между США и Китаем. Подорожание нефти остается позитивным фактором для российской экономики.

Кроме того, влияние может оказывать приближающийся налоговый период, перед которым экспортеры продают валютную выручку, и увеличение продаж валюты Центробанком в рамках операций зеркалирования и бюджетного правила. Аналитики не исключают, что рубль в ближайшие дни может дополнительно укрепиться.

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