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11:07, 18 апреля 2025Экономика

Названо количество кошатников среди арендаторов квартир

Почти 70 % арендаторов квартир с питомцами в столице оказались хозяевами кошек
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти 70 процентов арендаторов квартир с питомцами в столице оказались хозяевами кошек. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

В столичном регионе почти каждый шестой арендатор (18,4 процента) снимает квартиру с домашним животным. Кошки есть у 68 процентов арендаторов, собаки — у 47,9 процента. «Кошатники» чаще всего живут на юге Москвы (16,5 процента), в Северном административном округе (15,1 процента), Восточном (13,8 процента) и Северо-Восточном округах столицы (13,5 процента). В Новомосковском округе доля таких арендаторов составляет 10,6 процента. Реже всего кошек заводят арендаторы, снимающие квартиру в Северо-Западном округе (3,2%)», – сказали в пресс-службе.

Собачники чаще всего обитают на юго-востоке столицы (18,8 процента), в Северном округе (13,2 процента), Северо-Восточном (11,2 процента), Западном (10,7 процента), а также в Восточном и Северо-Западном округах (по 9,2 процента). Меньше всего собачников проживает на юго-западе Москвы.

Ранее центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой инициировать принятие закона, регулирующего количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома в зависимости от площади и размера питомца.

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