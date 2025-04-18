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12:03, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о прекращении огня в зоне украинского конфликта

Сенатор Климов: Прекращение огня не должно усугубить украинский конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Речь идет не о том, когда именно прекратить огонь, а о том, чтобы прекращение огня привело к миру, а не к усугублению конфликта, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он высказался о соответствующем предложении президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер сообщил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя счел, что на данном этапе это нереалистично.

«Наше предложение сводится к тому, чтобы перейти к политико-правовой фазе, которая, естественно, требует ограничения боевых действий. Чтобы к ней перейти, должны быть получены конкретные практические ответы на вопросы, заданные нашим президентом. Он ведь сразу отреагировал, когда Трамп только сказал, давайте огонь прекратим. Он не против прекратить боевые действия, но есть нюансы», — отреагировал Климов.

Если будут устранены те причины, которые привели к войне, это и будет основой для мира. Мир — это не отсутствие боевых действий, мир — это гораздо более обширное понятие. Мы и боремся за мир, на самом деле специальная военная операция — это форма борьбы с войной, форма ликвидации очень серьезной угрозы не только для европейцев, но для всего мира

Андрей Климовсенатор

По его мнению, подобными заявлениями Трамп пытается произвести впечатление на ту часть своего электората и союзников Америки, которые ждут от него активных высказываний в отношении России, касаемо завершения украинского конфликта.

«Но у нас же есть переговорная группа, есть прямые контакты между нашими дипломатическими ведомствами, и никогда не было препятствий для того, чтобы провести тот же телефонный разговор еще один. Но важно же не только это, важно, чтобы американская сторона должным образом работала с украинской хунтой, которую создало, кстати сказать, прежнее руководство США. Это американский проект, а сейчас эта хунта в основном танцует под дудку Лондона, как я понимаю, частично Брюсселя», — заключил сенатор.

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