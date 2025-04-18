Российский хоккеист стал лучшим снайпером НХЛ среди новичков

Российский хоккеист Матвей Мичков стал лучшим снайпером НХЛ среди новичков

Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди новичков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В завершившейся регулярке россиянин забросил 26 шайб. На одну шайбу меньше забросил канадец Маклин Селебрини из «Сан‑Хосе Шаркс». Американец Каттер Готье из «Анахайм Дакс» записал на свой счет 20 голов.

Ранее россиянин Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» записал на свой счет 121 очко.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.