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05:51, 19 апреля 2025Мир

Политолог назвал костюм эмира Катара знаком уважения к встрече с Путиным

Политолог Махмуд: Костюм эмира Катара говорит об уважении к встрече с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд заявил, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам. По его словам, это свидетельствует об уважении к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Махмуд отметил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности. По его словам, это характеризует Катар и его руководство, при этом не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива.

Переговоры российского лидера с эмиром Катара прошли в Александровском зале Кремлевского дворца и продлились более двух с половиной часов.

26 февраля глава МИД России Сергей Лавров во время официального визита в Дохе встретился с эмиром Катара. После этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аль Тани.

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