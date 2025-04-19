Политолог назвал костюм эмира Катара знаком уважения к встрече с Путиным

Политолог Махмуд: Костюм эмира Катара говорит об уважении к встрече с Путиным

Катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд заявил, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам. По его словам, это свидетельствует об уважении к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Махмуд отметил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности. По его словам, это характеризует Катар и его руководство, при этом не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива.

Переговоры российского лидера с эмиром Катара прошли в Александровском зале Кремлевского дворца и продлились более двух с половиной часов.

26 февраля глава МИД России Сергей Лавров во время официального визита в Дохе встретился с эмиром Катара. После этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аль Тани.