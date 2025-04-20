Европу предупредили о проблемах в случае разморозки российских активов

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о проблемах ЕС в случае разморозки активов РФ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предупредил страны Европейского союза и Большой семерки (G7) в случае разморозки российских активов. Его слова приводит издание Financial Times (FT).

Министр заявил, что блокирование санкций против российских активов, о котором неоднократно говорил премьер Венгрии Виктор Орбан, приведет европейские правительства в сложное положение «из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов».

Цахкна допустил, что в случае разморозки средств венгерский премьер «выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины».

Издание отмечает, что Еврокомиссия пытается разработать альтернативный план, если Орбану удастся заблокировать продление антироссийский санкций. Однако представители ЕС полагают, что большинство правовых путей грозят неудачей.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. По словам главного евродипломата, некоторые страны категорически против этого. Она отказалась назвать страны, выступающие против использования принадлежащих Москве средств.