Губерниев назвал условие допуска биатлонистов из РФ на Олимпиаду

Губерниев: Биатлонистов пустят на Олимпиаду при урегулировании на Украине

Российских биатлонистов пустят на Олимпиаду, «если случится то, о чем говорит весь мир», заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея ввиду урегулирование конфликта на Украине. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Сейчас Международный союз биатлонистов сохраняет «пространство для маневра», делая заявления о специальных приглашениях российским спортсменам, отметил Губерниев. Он подчеркнул, что при урегулировании «теория станет практикой, а пока это все бла-бла-бла».

Ранее Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян. По его мнению, это осуждают те, кто против России и своих соотечественников.