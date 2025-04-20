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06:59, 20 апреля 2025Спорт

Губерниев назвал условие допуска биатлонистов из РФ на Олимпиаду

Губерниев: Биатлонистов пустят на Олимпиаду при урегулировании на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российских биатлонистов пустят на Олимпиаду, «если случится то, о чем говорит весь мир», заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея ввиду урегулирование конфликта на Украине. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Сейчас Международный союз биатлонистов сохраняет «пространство для маневра», делая заявления о специальных приглашениях российским спортсменам, отметил Губерниев. Он подчеркнул, что при урегулировании «теория станет практикой, а пока это все бла-бла-бла».

Ранее Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян. По его мнению, это осуждают те, кто против России и своих соотечественников.

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