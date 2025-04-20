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08:28, 20 апреля 2025Забота о себе

Ряд россиян предупредили об опасности поедания куличей

Эндокринолог Поляков призвал не есть куличи при диабете и нарушении микрофлоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что людям, имеющим ряд заболеваний, стоит отказаться от употребления кулича на Пасху, чтобы избежать негативных последствий. Об этом он высказался в беседе с aif.ru.

Поляков предупредил ряд россиян об опасности поедания куличей. Он призвал от них отказаться при нарушении микрофлоры и других заболеваниях.

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«Куличи не следует употреблять людям с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, дисбиозом кишечника, то есть нарушением микрофлоры», — уточнил он.

От дубайского кулича врач призвал отказаться россиянам с предрасположенностью к доброкачественным или злокачественным образованиям, поскольку омега-6 в составе фисташек при переизбытке грозит ускорением развития опухолей. Также пасхальный хлеб не стоит употреблять людям с повышенным риском атеросклероза и повышенным уровнем холестерина.

Ранее россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху. В преддверии праздника на платформе «Авито» их искали свыше трех тысяч раз, средняя цена такого кулича — 900 рублей.

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