Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белорусками

Украинская гимнастка Онофрийчук отказалась от фото с экс-россиянкой и белоруской

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.

Онофрийчук выиграла соревнования в упражнениях с обручем и стала второй в упражнениях с мячом. Другими призерами стали уроженка Москвы Вера Туголукова, представляющая Кипр, а также выступающие в нейтральном статусе белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос.

После награждения украинка отказалась фотографироваться с призерами. Онофрийчук ушла с подиума.

Ранее украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина проигнорировали российский дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай на этапе Кубке мира в Египте. Они отказались пожать руки россиянкам, а после не стали делать совместное фото.