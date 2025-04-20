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15:04, 20 апреля 2025Спорт

Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белорусками

Украинская гимнастка Онофрийчук отказалась от фото с экс-россиянкой и белоруской
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Таисия Онофрийчук

Таисия Онофрийчук. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.

Онофрийчук выиграла соревнования в упражнениях с обручем и стала второй в упражнениях с мячом. Другими призерами стали уроженка Москвы Вера Туголукова, представляющая Кипр, а также выступающие в нейтральном статусе белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос.

После награждения украинка отказалась фотографироваться с призерами. Онофрийчук ушла с подиума.

Ранее украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина проигнорировали российский дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай на этапе Кубке мира в Египте. Они отказались пожать руки россиянкам, а после не стали делать совместное фото.

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