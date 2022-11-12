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22:03, 12 ноября 2022Спорт

Еще одна российская гимнастка сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Со следующего сезона 14-летняя спортсменка будет выступать за Кипр. Туголукова является кандидатом в мастера спорта.

Туголукова — победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье. Также она завоевала четыре медали, одна из которых золотая, на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2022 году.

7 ноября стало известно, что еще одна российская гимнастка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова, сменит спортивное гражданство. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт.

В марте FIG запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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