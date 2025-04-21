Чемпионка ОИ из России сравнила уровень биатлона в стране с мировым

Слепцова: Разница между российским и мировым уровнем биатлона очень большая

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова сравнила уровень биатлона в России и на мировой арене на данный момент. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, разница очень большая. «В стрельбе будет большой проигрыш — 100 процентов. С четырех рубежей секунд 20-30 будет. Разница видна сразу», — заявила Слепцова.

Бывшая спортсменка выразила надежду на скорое возвращение россиян на международные турниры. «Пока же российские биатлонисты просто теряют время», — заявила она.

Ранее Слепцова раскрыла отношение к смене гражданства российскими спортсменами. «Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет?» — отметила спортсменка.