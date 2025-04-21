Российская биатлонистка-чемпионка раскрыла отношение к смене гражданства

Олимпийская чемпионка Слепцова не увидела ничего плохого в смене гражданства

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова раскрыла отношение к смене гражданства российскими спортсменами. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет?» — отметила спортсменка. Она добавила, что перед ней такой выбор никогда не стоял.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское. Он сравнил это с проституцией.

17 апреля Слепцова рассказала о том, как отстранение от международных соревнований влияет на российских биатлонистов. Бывшая спортсменка отметила, что они теряют мотивацию.