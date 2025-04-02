В Госдуме сравнили смену гражданства Касаткиной с проституцией

Депутат Милонов сравнил смену Дарьей Касаткиной гражданства с проституцией

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское. Его слова приводит NEWS.ru.

«Смена спортивного гражданства — это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже. За деньги — да!» — заявил Милонов.

По мнению депутата, карьера Касаткиной скоро закончится. «Что она потом будет делать, когда будет в глаза смотреть? Она что, думает, что она вернется и скажет: "Я вернулась". Да на фиг ты нужна нам, серьезно», — добавил Милонов.

29 марта стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала», — пояснила она.