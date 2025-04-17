Олимпийская чемпионка рассказала о потере мотивации российскими биатлонистами

Светлана Слепцова рассказала о потере мотивации российскими биатлонистами

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала о том, как отстранение от международных соревнований влияет на российских биатлонистов. Ее слова приводит Metaratings.

Бывшая спортсменка отметила, что они теряют мотивацию, а российские зрители — интерес к турнирам. «Я не думаю, что уровень российского биатлона сохранился. До этого мы выступали на Кубке мира, и уровень был намного выше. Ребята потеряли в скорости и в стрельбе», — заявила Слепцова.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о влиянии на него отстранения от международных турниров. Спортсмен заявил, что его уровень упал, так как он потерял возможность соревноваться с лучшими лыжниками.

Россияне не участвуют в международных турнирах по решению Международного союза биатлонистов (IBU) с весны 2022 года. Глава организации Олле Далин 12 апреля заявил, что в теме возвращения российских спортсменов новостей нет.