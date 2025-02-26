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22:38, 26 февраля 2025Спорт

Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров

Лыжник Большунов заявил, что его уровень упал из-за отстранения от турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров. Его слова приводит VG.

Спортсмен заявил, что его уровень упал, так как он потерял возможность соревноваться с лучшими лыжниками. «Конечно, когда бегаешь с лучшими, у тебя больше мотивации делать все, чтобы победить. Так что да, есть некоторые трудности», — подчеркнул он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с призывом о допуске россиян к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В МОК посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, где приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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