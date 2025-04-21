Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 21 апреля 2025Забота о себе

Названа грозящая проблемами с зубами распространенная привычка

Врач Мигель предупредила о разрушении зубов из-за чистки после кислых продуктов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Алисия Мигель предупредила, что одна распространенная привычка грозит серьезными проблемами с зубами. Ее врач назвала в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметила Мигель, эмаль — самая твердая ткань в организме, но ее целостность напрямую связана с питанием и тем, какие действия человек предпринимает после каждого приема пищи. Так, многие люди после употребления кислых продуктов или напитков сразу же чистят зубы, но это вредно, поскольку со временем эмаль разрушится и пожелтеет.

Материалы по теме:
Как быстро избавиться от запаха перегара? Простые способы убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?Простые способы убрать запах перегара от алкоголя
9 июля 2023
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

По словам врача, все дело в том, что, когда на зубы попадают кислоты, они провоцируют временную деминерализацию зубов. Из-за использования щетки и пасты слюна не может оперативно восстановить эмаль с помощью минералов в составе. В связи с этим Мигель порекомендовала подождать хотя бы 20-30 минут, чтобы в полости рта снова возник баланс, и только после этого приступать к чистке.

Ранее стоматолог Бахтиер Шокиров перечислил продукты, негативно влияющие на зубы. По его словам, энергетики представляют опасность из-за сахара и кислот в составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости