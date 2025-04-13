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17:35, 13 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Стоматологи назвали главных врагов зубов

Стоматолог Шокиров назвал сахар и плохую гигиену главными врагами здоровья зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Главными врагами здоровья зубов являются сахар, энергетики и плохая гигиена, заявил стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Бахтиёр Шокиров. Он и его коллега, врач-гигиенист Никита Краснов, рассказали, что чаще всего провоцирует развитие кариеса, в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего Шокиров призвал россиян отказаться от употребления энергетических напитков. Врач назвал их особенно опасными для зубов из-за высокого содержания сахара и кислот. «Лимонная и фосфорная кислоты в энергетиках способствуют разрушению защитного слоя зубов. Когда же уровень pH опускается ниже 5,5, начинается процесс деминерализации зубной эмали, из-за чего она становится уязвимой к кариесу», — предупредил он.

Кариес — это бактериальная бляшка, которая переросла в огромную колонию. Эта колония выделяет кислоты и питается легкими углеводами, что в итоге приводит к поражению эмали

Бахтиёр Шокировстоматолог-терапевт

Ситуацию может усугубить недостаточная гигиена и злоупотребление сахаром, продолжил стоматолог-гигиенист Краснов. «Есть участки зубного ряда, из которых пациент никогда в жизни сам не сможет, к сожалению, вычистить весь налет, что может привести к негативным последствиям», — отметил он. Отказ от регулярных визитов к стоматологу, как отметил Краснов, тоже ухудшает состояние зубов.

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Если человек не может отказаться от энергетиков или сахара, врачи рекомендовали после их употребления полоскать рот водой или использовать средства для нейтрализации кислотности. При этом важно не чистить зубы сразу после напитка — это может усилить повреждение эмали, так как в момент ее ослабления воздействие зубной щетки становится более агрессивным. Лучше подождать около 30 минут, добавили стоматологи.

Ранее эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская назвала способ защитить зубы от воздействия газировки. После напитка она посоветовала прополоскать рот водой, чтобы смыть разрушающие зубы остатки сахара и кислоты.

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