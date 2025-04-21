Раскрыты секреты умопомрачительного секса в машине

Сексолог Дженни Скайлер и тренер по сексу Кеннет Плей поделились секретами умопомрачительного секса в машине. Их советы приводит Men's Health.

Секс в машине принято считать спонтанным, но лучше позаботится о деталях заранее, считают эксперты. Так, Скайлер посоветовала выбрать уединенное место, где не будет свидетелей, а также обязательно взять с собой влажные салфетки, презервативы, смазку и секс-игрушки. «Не оставляйте смазку или презервативы в машине на длительное время, поскольку они могут расплавиться. Просто возьмите их, прежде чем сесть в машину, и не забудьте забрать, когда закончите», — дала совет сексолог.

Плей добавил, что главная трудность секса в машине — это недостаток места. Однако, по его мнению, эту проблему легко решить, если выбрать правильную позу. «Любые позы лицом к лицу, такие как "миссионерская", "наездница" и даже "лотос" будут подходящими вариантами. Если хотите добавить пикантности, попробуйте заняться сексом на заднем сиденье машины в позе по-собачьи», — предложил коуч.

Еще одной важной частью подготовки Плей назвал составление специального плейлиста для интима в машине. Также, по его мнению, помогут создать романтическую обстановку такие атрибуты, как шелковые подушки и розы, лепестками которых можно ласкать друг друга. Кроме того, коуч посоветовал захватить с собой перекус и напитки, чтобы после секса утолить голод и поговорить, тем самым укрепив связь.

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