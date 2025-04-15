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06:45, 15 апреля 2025Забота о себе

Названы самые ценные аспекты секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Для многих самым ценным в сексе является не оргазм, а любовь и забота, рассказала доктор медицинских наук, психиатр Николь Чирино. Ее слова приводит New York Post.

Эксперт считает, что важность оргазма в сексе сильно переоценивают, так как физическое удовлетворение можно получить и самостоятельно. Секс с партнером, по ее словам, может дать намного больше. «Секс в одиночку посредством мастурбации не будет стимулировать выработку такого количества окситоцина или других гормонов, повышающих настроение, как секс в рамках любовных отношений», — говорит она.

Эксперт добавила, что люди ценят занятия любовью за возможность выразить любовь и заботу, получить удовольствие и доставить его партнеру. Кроме того, зрительный контакт, объятия, прикосновения к коже, совместный поиск новых поз повышает интимность в паре и делает партнеров ближе друг к другу.

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