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00:30, 21 апреля 2025Спорт

Российский футболист не захотел возвращаться на родину из Швейцарии

Агент Кузьмичев: Миранчук пока не хочет возвращаться в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский полузащитник Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», пока не намерен возвращаться на родину. Об этом сообщил агент спортсмена Владимир Кузьмичев в разговоре с «РБ Спорт».

«Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет», — рассказал он. По словам Кузьмичева, сейчас футболист хочет полностью адаптироваться и выйти на свой настоящий уровень.

Ранее Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии после жизни в Москве. Он поделился, что ему приходится адаптироваться и искать возможности для развлечений.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го.

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