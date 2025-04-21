Российский футболист не захотел возвращаться на родину из Швейцарии

Агент Кузьмичев: Миранчук пока не хочет возвращаться в Россию

Российский полузащитник Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», пока не намерен возвращаться на родину. Об этом сообщил агент спортсмена Владимир Кузьмичев в разговоре с «РБ Спорт».

«Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет», — рассказал он. По словам Кузьмичева, сейчас футболист хочет полностью адаптироваться и выйти на свой настоящий уровень.

Ранее Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии после жизни в Москве. Он поделился, что ему приходится адаптироваться и искать возможности для развлечений.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го.