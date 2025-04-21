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08:24, 21 апреля 2025Мир

В Китае оценили объявленное Путиным пасхальное перемирие

Global Times: Пасхальное перемирие призвано наладить диалог России с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие призвано наладить диалог по Украине с США. Об этом сообщает издание Global Times.

Утверждается, что пасхальное перемирие вряд ли приведет к серьезному прогрессу в вопросе достижения мира и является скорее «тактическим жестом». Однако даже он способен создать пространство для продолжения диалога с Вашингтоном.

«Временное прекращение огня — это окно возможностей. Приведет ли оно к более тесному взаимодействию или мирным переговорам, зависит от взаимной искренности. Без этого возможность будет упущена», — указано в статье.

Ранее журналистка из КНР Тун Сяохуа оценила пасхальное перемирие. По ее мнению, оно не принесет украинской армии значительных преимуществ, однако Россия с помощью перемирия сможет укрепить свои дипломатические позиции.

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