Global Times: Пасхальное перемирие призвано наладить диалог России с США

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие призвано наладить диалог по Украине с США. Об этом сообщает издание Global Times.

Утверждается, что пасхальное перемирие вряд ли приведет к серьезному прогрессу в вопросе достижения мира и является скорее «тактическим жестом». Однако даже он способен создать пространство для продолжения диалога с Вашингтоном.

«Временное прекращение огня — это окно возможностей. Приведет ли оно к более тесному взаимодействию или мирным переговорам, зависит от взаимной искренности. Без этого возможность будет упущена», — указано в статье.

Ранее журналистка из КНР Тун Сяохуа оценила пасхальное перемирие. По ее мнению, оно не принесет украинской армии значительных преимуществ, однако Россия с помощью перемирия сможет укрепить свои дипломатические позиции.