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21:10, 20 апреля 2025Мир

В Китае высказались о пасхальном перемирии

Журналистка КНР Сяохуа: Пасхальное перемирие укрепит дипломатические позиции РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress

Пасхальное перемирие не принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительных преимуществ, оно более выгодно для России и укрепит ее дипломатические позиции. Кроме того, оно указывает на стремление Москвы к миру, рассказала РИА Новости журналистка из КНР Тун Сяохуа.

Собеседница агентства напомнила, что Владимир Зеленский сперва не согласился на предложение президента РФ Владимира Путина о временном перемирии, но вскоре принял его. «Как сообщают источники, после вмешательства западных покровителей из Лондона, Парижа и Берлина Зеленский неожиданно изменил свое мнение и согласился на перемирие», — указала Тун Сяохуа.

Как считает китайская журналистка, Зеленский «стремится на политическом уровне исправить ситуацию и продемонстрировать себя как более миролюбивого человека, однако на это Россия не отреагировала».

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу.

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