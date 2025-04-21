Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

Эдгард Запашный сообщил, что Папа Римский Франциск подарил ему крестик

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о подарке, преподнесенном ему Папой Римским Франциском (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо). Его слова приводит 360.ru.

По словам Запашного, выступление российских цирковых артистов перед понтификом состоялось в Ватикане в 2019 году. После представления Папа поприветствовал выступавших, сфотографировался с ними и вручил памятные подарки. «Папа Римский всем нам подарил на память крестики», — сообщил Запашный, добавив, что соболезнует католическому миру в связи с большой утратой.

Папы Римского Франциска не стало в возрасте 88 лет в Ватикане. В феврале этого года он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, также понтифик перенес бронхоспазм.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что каждый день молился за здоровье Папы Римского. Он признался, что проникся симпатией к главе Римско-католической церкви.