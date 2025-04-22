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14:58, 22 апреля 2025Мир

Букмекеры назвали вероятного нового Папу Римского

Польские букмекеры назвали наиболее вероятным новым Папой кардинала из Филиппин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Наиболее вероятным новым Папой Римским станет кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин. Об этом заявили в крупнейшей польской букмекерской конторе Superbet, сообщает РИА Новости.

Коэффициент на то, что именно он станет следующим папой Римским составляет 2,25. На второе место с коэффициентом 2,75 расположился Пьетро Паролина из Италии. Третьим идет Роберт Сара из Гвинеи с коэффициентом 6,00.

На четвертом месте с коэффициентом 7,50 расположились кардиналы из Конго, Италии Фридолин Амбонго Бесунгу и Маттео Мария Зуппи. Следом за ними идут Петер Эрде из Венгрии (10,00), Питер Турксон из Ганы (12,00) и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии (15,00).

21 апреля Папа Римский Франциск отошел в мир иной в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Как отмечает газета The Daily Mail, наиболее вероятными фаворитами на пост главы Римско-католической церкви являются четыре кардинала — Луис Антонио Тагле, Пьетро Паролин, Питер Турксон, Петер Эрде.

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