Букмекеры назвали вероятного нового Папу Римского

Польские букмекеры назвали наиболее вероятным новым Папой кардинала из Филиппин

Наиболее вероятным новым Папой Римским станет кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин. Об этом заявили в крупнейшей польской букмекерской конторе Superbet, сообщает РИА Новости.

Коэффициент на то, что именно он станет следующим папой Римским составляет 2,25. На второе место с коэффициентом 2,75 расположился Пьетро Паролина из Италии. Третьим идет Роберт Сара из Гвинеи с коэффициентом 6,00.

На четвертом месте с коэффициентом 7,50 расположились кардиналы из Конго, Италии Фридолин Амбонго Бесунгу и Маттео Мария Зуппи. Следом за ними идут Петер Эрде из Венгрии (10,00), Питер Турксон из Ганы (12,00) и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии (15,00).

21 апреля Папа Римский Франциск отошел в мир иной в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Как отмечает газета The Daily Mail, наиболее вероятными фаворитами на пост главы Римско-католической церкви являются четыре кардинала — Луис Антонио Тагле, Пьетро Паролин, Питер Турксон, Петер Эрде.

