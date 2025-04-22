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22:08, 22 апреля 2025Спорт

Фетисов ответил пожаловавшемуся в МОК на Медведева Гашеку

Фетисов назвал Гашека больным человеком после жалоб в МОК на Дмитрия Медведева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Его слова приводит «Советский спорт».

Фетисов назвал Гашека больным человеком. «Пригласите его в Москву, мы его тут в больнице полечим бесплатно», — заявил он.

22 апреля Гашек сообщил, что направил в МОК и IIHF письма. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого Медведев в Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

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