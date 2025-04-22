Губерниев резко ответил пожаловавшемуся в МОК на Медведева Гашеку

Комментатор Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом после жалоб на Медведева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом. «Гашеку надо обратиться в медцентры Карловых Вар и других городов страны», — заявил он.

22 апреля Гашек сообщил, что направил в МОК и IIHF письма. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого Медведев в Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.