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17:45, 22 апреля 2025Спорт

Губерниев резко ответил пожаловавшемуся в МОК на Медведева Гашеку

Комментатор Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом после жалоб на Медведева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом. «Гашеку надо обратиться в медцентры Карловых Вар и других городов страны», — заявил он.

22 апреля Гашек сообщил, что направил в МОК и IIHF письма. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого Медведев в Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

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