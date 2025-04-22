Мать Овечкина ответила недоброжелателям сына

Мать Овечкина посоветовала недоброжелателям сына забить хотя бы один гол

Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, ответила недоброжелателям сына. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Овечкиной не понравилось, что ее сына критикуют за заброшенные в пустые ворота шайбы. «Да пусть один такой "доброжелатель" хотя бы один гол забьет, случайный. Ну их всех на фиг», — заявила она.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Канадец Уэйн Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Интервью, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышло 3 апреля 2019 года.