Хоабан Теко: Брак британского принца Гарри привел к распаду его фонда

Брак британского принца Гарри и Меган Маркл повредил благотворительному фонду Sentebale, который он недавно покинул с соучредителем — принцем Сиисо. Об этом The Telegraph заявил вождь Хоабан Теко, называющий себя братом Сиисо.

Теко назвал распад фонда прискорбным последствием женитьбы Гарри. Он уверен, что отношения с Меган Маркл и переезд в США привели к тому, что Гарри потерял интерес к благотворительности. Теко подчеркнул, что это лишило Sentable права на выживание.

Как заявил Теко, во время создания фонда принц Гарри уверял, что не бросит его в память о матери, принцессе Диане, и ее страсти к Африке. Однако со временем jy стал приезжать к Сиисо все реже и реже. С 2010 по 2015 год принц совершил четыре визита в Лесото. Теко обвинил Гарри в том, что тот был в Африке в 2016 году с Меган Маркл, но не навестил Сиисо. После он появился в Лесото лишь в октябре 2024 года.

В марте 2025 года принц Гарри и принц Сиисо покинули Sentebale. Официальной причиной их ухода стали разногласия с председателем фонда Софи Чандаукой, которая якобы предала их доверие. Чандаука обвинила Гарри в нападках и травле и назвала бренд герцога и герцогини Сассекских токсичным. Некоторые источники уверяли, что Чандаука разругалась с принцем из-за Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что следующий британский король окончательно лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл, если те продолжат использовать обращение «Ваше королевское высочество». Условия соглашения с королевой Елизаветой II не позволяли использовать его публично, однако недавно Меган нарушила запрет.

