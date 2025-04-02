Принц Гарри со скандалом ушел из собственного фонда. Почему принц убит горем и как в истории замешана Меган Маркл?

Британский принц Гарри со скандалом ушел из своего благотворительного фонда

25 марта британский принц Гарри, герцог Сассекский, покинул благотворительную организацию Sentebale, которую сам же основал в 2006 году. Официальной причиной его ухода стали разногласия с председателем фонда Софи Чандаукой, которая якобы предала его доверие. В ответ Чандаука обвинила принца в нападках и травле и назвала бренд герцога и герцогини Сассекских токсичным. Что случилось между Гарри и Чандаукой и как это привело к расколу фонда — в тексте «Ленты.ру».

Принц Гарри ушел из фонда в знак солидарности с другими попечителями

Надвигающийся раскол в благотворительной организации стал очевиден несколько месяцев назад. Руководство погрязло в распрях, результатом которых стал уход в отставку пяти попечителей фонда: Тимоти Буше, Марка Дайера, Одри Кгосидинци, Келелло Леротоли и Дэмиена Уэста. Свое решение они объяснили упертостью Софи Чандауки. Она была членом попечительского совета с 2008 года, а в июле 2023 получила повышение и стала председателем совета директоров Sentebale.

По словам ушедших попечителей, Чандаука не справлялась с обязанностями. Утверждалось, что она потеряла одного из ключевых спонсоров фонда, потратила около 500 тысяч фунтов стерлингов (55 миллионов рублей) на неэффективных консультантов и даже просила зарплату за то, что выполняла добровольно. Попечители заявили, что перестали быть уверенными в женщине, поэтому призвали ее покинуть пост.

Чандаука отвергла все обвинения и подала на коллег в суд. В заявлении попечители подчеркнули, что это стало последней каплей. По их словам, они не хотели обременять Sentebale юридическими проволочками и большими судебными расходами, поэтому ушли вместо Чандауки.

Это был не добровольный выбор, а скорее то, к чему мы были вынуждены прибегнуть, чтобы позаботиться о благотворительной организации бывшие попечители фонда Sentebale

Вслед за пятью попечителями фонда полномочия сложили его основатель — принц Гарри — и соучредитель — принц Сиисо из африканского государства Лесото. Принцы заявили, что их отношения с Чандаукой испортились и не могут быть восстановлены.

То, что произошло, немыслимо. Мы в шоке от того, что нам приходится это делать, но мы по-прежнему несем ответственность перед бенефициарами Sentebale принц Гарри и принц Сиисо

Чандаука рассказала о расизме и женоненавистничестве в Sentebale

После скандальных заявлений бывших попечителей и учредителей фонда Чандаука дала интервью Financial Times и Sky News. В них она представила собственную версию событий. По словам Чандауки, ее разногласия с пятью попечителями начались с того, что она стала критиковать внутреннее устройство Sentebale.

Чандаука рассказала, что, став председателем фонда, заметила, как много спонсоров он потерял после переезда герцога и герцогини Сассекских в США. Финансовый вопрос стоял остро, но при этом, как отметила женщина, никогда не обсуждался на собраниях совета директоров.

Чандаука призналась, что спросила у коллег, почему так происходит, и ей ответили: «Это неудобный разговор для комнаты, в которой находится принц Гарри»

Женщина также жаловалась на злоупотребления властью со стороны членов совета директоров и слабое управление. В интервью она рассказала, что в фонде были проблемы с женоненавистничеством и расизмом, которые проявлялись в травле и домогательствах.

Так, по словам Чандауки, она заметила обострение отношений между сотрудниками из Британии и Лесото на межрасовой почве. Она объяснила, что совет испугался потерять контроль над фондом и «проиграть» иностранным коллегам. «Боже мой, африканцы берут верх», — передала ход их мыслей она. Женщина объяснила, что ее решили выгнать, поскольку она выступала против всего этого.

В совете директоров есть люди, которые думали, что им сойдет с рук жестокое обращение с женщинами Софи Чандаука председатель фонда Sentebale

Чандаука заявила, что в фонде у нее возникли разногласия не только с попечителями, но и с принцем Гарри. Она обвинила его в желании вытравить ее из организации. По словам женщины, Гарри месяцами поощрял издевательства над ней, чему у нее есть доказательства. В интервью Чандаука назвала бренд герцога и герцогини Сассекских токсичным и предположила, что он отпугивал потенциальных спонсоров.

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Кроме того, женщина раскритиковала то, как Гарри преподнес информацию об уходе из Sentebale. Она заявила, что принц опубликовал компрометирующую новость, якобы не уведомив об этом руководство организации.

Чандаука отметила, что это решение имело последствия для нее, а также для 540 других работников фонда. «Это пример масштабного преследования и травли», — заявила она.

Тем не менее источники Sky News назвали подобные обвинения «абсолютно беспочвенными». Источник The Telegrah, близкий к совету директоров фонда, вовсе обвинил Чандауку в «разыгрывании расовой карты». По его словам, женщина объявила войну Гарри и тем пятерым попечителям в медиа, чтобы сохранить власть над Sentebale.

Изначальной причиной разногласий Гарри и Чандауки оказалась Меган Маркл

Ухудшение отношений принца Гарри и председателя ее фонда началось с прошлогодней благотворительной игры в поло. Гарри устраивал ее в апреле 2024 года в Майами, чтобы собрать средства для работы Sentebale. Чандуака рассказала, что организация того матча не обошлась без трудностей. Она вспомнила, что, когда все условия проведения игры были уже оговорены, Гарри внезапно заявил, что снимается для шоу Netflix и хочет привести на площадку съемочную группу.

Желание принца стало проблемой, поскольку заставило фонд пересматривать условия аренды площадки. Сотрудники благотворительной организации не смогли снова договорится с владельцем и были вынуждены искать новое место для игры. И на смене площадки проблемы сотрудничества Чандауки с герцогом Сассекским не закончились.

До мероприятия организаторы уточняли список гостей. Среди них не было Меган Маркл, и к ее визиту не готовились. Однако она пришла на матч. Причем не одна, а с подругой — американской теннисисткой Сереной Уильямс

Во время самой игры Маркл никого не беспокоила: общалась с Уильямс и пила шампанское. Неловкая ситуация произошла после матча. Его выиграла команда Гарри и вышла на сцену, чтобы получить кубок и сделать общую фотографию. Приз им вынесла именно Меган Маркл. Она поцеловала мужа и позировала с ним для камер. После к ним поднялась Чандаука как один из главных организаторов игры.

Женщина хотела встать рядом с принцем, но Меган Маркл настойчиво попросила ее занять другое место. Чандаука растерялась. Ей пришлось нагибаться и пролезать под кубком, чтобы оказаться в другой стороне от Гарри. Этот нелепый момент попал на видео и завирусился в интернете.

Принц Гарри заступился за жену и окончательно разругался с Чандаукой

Пользователи тут же стали критиковать поведение Меган Маркл, и один из членов команды принца Гарри попросил Чандауку публично поддержать герцогиню.

Я отказалась. Не потому, что мне все равно на герцогиню, а потому, что я знаю, что произойдет, если я это сделаю. К тому же, мы — Sentebale — не можем быть продолжением пиар-машины герцога и герцогини Сассекских

Софи Чандаука председатель фонда Sentebale

Узнав об отказе Чандауки, принц Гарри связался с ней лично. Как отмечает The Telegraph, он отправил ей «неприятное» сообщение, написанное «властным» тоном. Женщина не стала терпеть это, и ее ответ привел к ожесточенному спору с принцем, который закончился его уходом.

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Герцог и герцогиня Сассекские пока не прокомментировали заявления Чандауки. Тем не менее независимые инсайдеры Daily Mail подтверждают слова председателя о том, что последние годы принц Гарри и Меган Маркл только вредят фонду. Их уход из королевской семьи и переезд в США оттолкнул многих спонсоров. А новых, американских, они привлечь пока не могут.

При этом другие источники называют заявления Чандауки «неточными» и «безосновательными». Ее рассказ о поло в Майами они описали «в высшей степени вводящим в заблуждение».

Известно, что ушедшие попечители и Чандаука подали друг на друга заявления в британскую комиссию, рассматривающую дела, связанные с благотворительностью. Ее пресс-секретарь заявил, что все материалы изучаются.

Принц Гарри и принц Сиисо основали фонд Sentebale в 2006 году

История фонда Sentebale началась с поездки принца Гарри в страну Лесото. Известно, что Гарри был ужасно потрясен бедностью этого государства и терзающей его эпидемией ВИЧ. Там он познакомился с принцем Лесото Сиисо и под влиянием свежих впечатлений предложил ему сделать совместный благотворительный проект.

В 2006 году принцы вместе основали организацию Sentebale, название которой с официального языка королевства Лесото переводится как «Не забывай меня». Гарри признавался, что создал фонд в память о благотворительной деятельности покойной матери — принцессы Дианы.

Целью Sentebale является помощь детям и молодежи, которые столкнулись с тяжелыми условиями жизни в Лесото и других странах Южной Африки, особенно тем, кто страдает от последствий СПИДа и других болезней.

Сотрудники Sentebale расширяют в Африке образовательные программы, оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку, а также создают безопасную среду для развития детей и подростков.

Школьный друг принца Гарри Алекс Рейнер рассказал, что фонд Sentebale был для того очень важен. По словам Рейнера, сейчас принц «убит горем» и «чувствует себя так, будто ему отрезали один палец»

В 2025 году Меган Маркл уже успела попасть в другой скандал

Скандал вокруг Sentebale далеко не первый для принца Гарри и его супруги. Медиа очень часто пишут о них в негативном ключе. Так, в марте 2025 года под опалу американских и британских изданий в очередной раз попала Меган Маркл.

Netflix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В начале месяца она наконец выпустила на платформе Netflix кулинарное шоу «С любовью, Меган». Хотя дату его премьеры перенесли на несколько месяцев, его сложно назвать долгожданным. Огромное количество дизлайков и негативных комментариев собрал еще трейлер шоу.

Критики назвали проект скучным, «вылизанным» и искусственным. К примеру, Variety писал, что в шоу Маркл скрывается за маской «вечной отличницы», пытающейся впечатлить гостей «аккуратностью и чистоплотностью». Согласно автору издания, герцогиня так переживает о своем образе, что забывает просто веселиться.

Многие зрители обратили внимание на непомерную роскошь, окружающую Маркл. Как отмечает The Hollywood Reporter, фанаты кулинарного шоу даже не смогут повторить рецепты герцогини — не из-за их причудливости, а из-за высоких цен на продукты

Кроме того, Меган Маркл обвинили в нарциссизме. «Меган приглашает людей в свой воображаемый дом, и они говорят ей, какая она потрясающая. И это длится восемь серий», — заметил The Telegraph. Британский The Guardian объяснил, что Маркл не хватило иронии и понимания происходящего «апокалипсиса» вокруг.

«С любовью, Меган» сделано с большой любовью — в том смысле, что самая большая любовь из всех — это та, которую человек испытывает к самому себе

Variety американский журнал

Рецензенты в один голос утверждали, что «С любовью, Меган» пытается отмыть репутацию Маркл и потешить ее уязвленное самолюбие. Однако вряд ли это действительно ей поможет. Потому что пока каждое новое появление герцога и герцогини Сассекских в прессе лишь усугубляет их положение в глазах общественности. Хейтеры внимательно следят за ними и смакуют каждый новый промах пары. А они у герцога и герцогини Сассекских случаются регулярно.