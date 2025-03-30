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02:02, 30 марта 2025Из жизни

Принца Гарри обвинили в травле

Sky News: Глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в «нападках и травле». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Она утверждает, что принц якобы разрешил опубликовать для общественности компрометирующую новость, не уведомив об этом руководство организации. Чандаука подчеркнула, что это решение имело последствия для нее, а также еще 540 человек из организации. «Это пример масштабного преследования и травли», — заявила она.

В свою очередь, источники телеканала назвали подобные обвинения «абсолютно беспочвенными».

Телеканал отметил, что принц Гарри и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели. Уточняется, что это было сделано в знак солидарности после ухода других ее попечителей из-за разногласий с Чандаукой.

Фонд Sentebale был основан принцем Гарри в честь своей матери принцессы Дианы.

Ранее консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) обвинил принца Гарри в ненависти к США и главе Белого дома Дональду Трампу.

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