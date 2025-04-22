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15:49, 22 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион назвал Гашека скудоумным после жалоб на Медведева

Васильев: Жалоба Гашека на Медведева в МОК говорит о его скудоумии и никчемности
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на жалобу двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF). Тот в письмах указал на якобы угрозы от зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Слова Васильева приводит РИА Новости.

Экс-биатлонист посоветовал чеху обратиться к врачу, чтобы «разобраться в своем психическом состоянии и восприятии всего окружающего мира». Он напомнил, что Медведев писал о возможном суициде, а не о том, что он собирается что-то сделать.

«Если чех не различает иронию и сарказм, то это еще раз подтверждает, что он нездоровый человек», — посчитал Васильев. Он также предположил, что у Гашека «не хватает мозгов куда-то двигаться после завершения карьеры». «Их хватает только на то, чтобы ненавидеть русских, а это говорит о его скудоумии и никчемности», — заключил бывший спортсмен.

Гашек сообщил, что направил в МОК и IIHF письма. «Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней», — заявил чех.

До этого Гашек заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему. Он посчитал, что министерство внутренних дел Чехии должно реагировать на эти заявления.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». После этого Медведев в своем Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

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