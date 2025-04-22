Реакция Лаврова на рекомендацию Евросоюза к 9 Мая возмутила Польшу

Польские журналисты обвинили главу МИД России Сергея Лаврова в агрессивном поведении из-за его реакции на рекомендацию лидерам европейских стран отказаться от посещения Москвы в День Победы. Об этом сообщает АБН24.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов», — заявили журналисты. По их словам, Лавров был излишне резок. Они также напомнили, что с аналогичными комментариями выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 Мая нежелательными. Лавров заявил, что подобные заявления являются открытым возобновлением нацизма. Он также добавил, что Россия будет прикладывать все усилия, чтобы Европа смогла вернуться к своим истинным ценностям.