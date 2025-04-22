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20:32, 22 апреля 2025Мир

Реакция Лаврова на провокацию к 9 Мая возмутила Польшу

Реакция Лаврова на рекомендацию Евросоюза к 9 Мая возмутила Польшу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Польские журналисты обвинили главу МИД России Сергея Лаврова в агрессивном поведении из-за его реакции на рекомендацию лидерам европейских стран отказаться от посещения Москвы в День Победы. Об этом сообщает АБН24.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов», — заявили журналисты. По их словам, Лавров был излишне резок. Они также напомнили, что с аналогичными комментариями выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 Мая нежелательными. Лавров заявил, что подобные заявления являются открытым возобновлением нацизма. Он также добавил, что Россия будет прикладывать все усилия, чтобы Европа смогла вернуться к своим истинным ценностям.

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