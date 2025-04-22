Тарасова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

Тарасова выразила уверенность в том, что россиян допустят на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российских фигуристов выступить на Олимпийских играх-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тарасова выразила уверенность в том, что россиян допустят на турнир. «Допустят и другие виды спорта, куда же они денутся? Это было бы справедливо по отношению к российским спортсменам», — заявила она.

Специалист напомнила, что в фигурном катании у России раньше было максимальное представительство в каждом виде, а теперь на отборе будет только по одному спортсмену. «Они обокрали нас, и ничего хорошего ждать от них не приходится, они беспредельщики. Для них не существует никаких других законов кроме тех, которые их устраивают и которые они сами придумывают для того, чтобы наказать, лишить, отстранить», — отметила Тарасова.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.

