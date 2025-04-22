В Кремле назвали условие для введения моратория на удары по гражданским целям

Песков: Остановка ударов по гражданским целям требует четкого разделения понятий

В Кремле назвали условие для введения моратория на удары по гражданским целям. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос остановки таких ударов требует четкого разделения понятий, передает ТАСС.

По словам Пескова, прежде, чем вводить такой мораторий, необходимо четко понимать, когда гражданские объекты могут быть военной целью, а когда нет.

«Конкретных планов нет, есть подтверждение президентом [России Владимиром] Путиным готовности обсуждать этот вопрос», — обозначил он.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что вопрос будет решаться с учетом анализа опыта пасхального перемирия.

С 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. На этот период останавливались все боевые действия.

По завершению этого периода президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности продлить режим прекращения огня, а также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия оценит предложения о введении моратория на удары по гражданским объектам, после чего даст ответ. Позднее в Кремле озвучили вопрос, адресованный Украине, о готовности реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре.