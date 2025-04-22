Журова оценила жалобы Гашека на Медведева в МОК

Депутат Журова: Гашеку не перевели сарказм, который Медведев вкладывал в слова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила то, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что сарказм, который вкладывал Медведев в свои слова, Гашеку не перевели. «Нет сомнений, что его накрутили специально», — посчитала она.

22 апреля Гашек сообщил, что направил в МОК и IIHF письма. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент России публично угрожает ему.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого Медведев в Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.