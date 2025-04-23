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18:23, 23 апреля 2025Спорт

Бывший тренер «Зенита» объяснил невозможность приехать из Чехии в Россию

Бывший тренер «Зенита» Петржела: Поездка в Россию может обидеть кого-то в Чехии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему не сможет приехать из Чехии в Россию. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что в Чехии царит такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть. «Если бы была нормальная ситуация, то я 100 процентов летел бы в Россию», — подчеркнул Петржела.

Ранее Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с критическими высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.

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