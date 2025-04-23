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17:35, 23 апреля 2025Наука и техника

«Это не авария». Ученые заявили о разливе четырех тонн нефти на Байкале. Что там произошло?

Со дна Байкала произошел выброс около четырех тонн нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Metelitsa / Globallookpress.com

Каждый год на Байкале разливается около четырех тонн нефти. Это не связано с промышленной добычей и не является следствием аварии, заявили в Байкальском музее.

«Эти природные нефтяные выходы (около четырех тонн в год) не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала», — объяснили сотрудники музея.

Важно отметить, что несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире

Байкальский музей

Уточняется, что феномен нефтепроявлений на озере впервые описал немецкий естествоиспытатель, исследователь Сибири и Урала Иоанн Гмелин в 1733 году.

На этот раз ученые Байкальского музея заметили нефть подо льдом в ходе экспедиционных работ по изучению нерпы в районе деревни Сухая.

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Ученый РАН раскрыл сценарий масштабной катастрофы на Байкале

Ранее заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич раскрыл сценарий масштабной экологической катастрофы на Байкале. Он рассказал, что на дне озера находятся огромные битумные холмы и залежи газогидратов.

Особенностью газогидратов является то, что один кубический метр газогидрата может дать 164 кубометра метана. Общие залежи этого топлива в России оценивают в тысячу триллионов кубических метров.

Нефть мы там тоже нашли — на дне Байкала огромные битумные холмы в приличных масштабах. Если пробурить там нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе

Анатолий Сагалевичзаведующий лабораторией Института океанологии РАН
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Минприроды предложило разрешить загрязнять Байкал ртутью

В мае 2022 года Министерство природных ресурсов и экологии России предложило разрешить загрязнять Байкал ртутью и другими веществами. Так, предлагалось ослабить нормативы по содержанию взвешенных веществ в сбросах в 1,6 раза, железа — в десять раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в два раза и адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Поправки также поменяют концентрации веществ, разрешенных для сброса в центральной и буферной экологических зонах Байкала.

По словам чиновников, предыдущие нормы было тяжело соблюдать из-за невозможности точного измерения. В Минприроде заверили, что новый приказ содержит строгие требования к очистке сточных вод, а при его разработке учитывалось мнение ученых из РАН.

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