Байкал предложили разрешить загрязнять ртутью

Минприроды повысит нормы по сбросу ртути в Байкал в 13 раз

Минприроды предложило разрешить загрязнять Байкал ртутью и другими веществами. Ведомство захотело повысить нормы по сбросам в озеро и питающие его реки в 13 раз, сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается ослабить нормативы по содержанию взвешенных веществ в сбросах в 1,6 раза, железа — в десять раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в два раза и адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Поправки также поменяют концентрации веществ, разрешенных для сброса в центральной и буферной экологических зонах Байкала. Требования по АОХ смягчат в три раза, по АСПАВ — в 1,5 раза.

Чиновники заявили, что действующие сейчас нормы тяжело соблюдать из-за невозможности точного измерения. В Минприроде заверили, что новый приказ содержит строгие требования к очистке сточных вод, а при его разработке учитывалось мнение ученых из Российской академии наук (РАН).

В РАН отметили, что мнения ученых касательно изменения норм сбросов в Байкал разделились. Часть экспертов пришла к выводу, что смягчение требований поставит под угрозу экосистему озера. По итогу данное заключение приняли в качестве общей позиции. Несмотря на это, президент РАН Александр Сергеев, предположительно, по ошибке отправил в министерство неактуальное на тот момент письмо, в котором ученые поддержали идею ведомства.

Минприроды не намерено прояснять ситуацию с письмами. «В научной среде часто бывают разногласия по тем или иным вопросам. Минприроды России обратилось за экспертной поддержкой к президенту РАН и получило экспертное заключение, подписанное президентом Российской академии наук», — заявили в ведомстве.

В апреле в Бурятии нашли способ спасти Байкал от загрязнения. Там решили построить семь комплексов по обработке отходов до 2025 года.