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В России нашли способ спасти Байкал

В Бурятии построят семь комплексов по обработке отходов ради спасения Байкала

Фото: Raimond Klavins / Unsplash

В России нашли способ спасти Байкал от загрязнения отходами — в Бурятии построят комплексы по переработке мусора. Об этом сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) Денис Буцаев, его слова передают «Ведомости».

Совместно с губернатором Бурятии Алексеем Цыденовым Буцаев определил приоритетные проекты по строительству инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. До конца 2025 года планируется построить семь объектов, включающих обработку мусора. По словам гендиректора ППК РЭО, баки для раздельного сбора отходов (РСО) закупили по субсидии в прошлом году и теперь на очереди строительство новых комплексов по переработке мусора.

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Проекты реализуют на основе концессионных соглашений с финансированием за счет полученных от размещения облигаций ППК РЭО средств. По четырем из семи комплексов уже разработали проектно-сметную документацию. Пять приоритетных объектов построят в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии к 2024 году, общая мощность этих комплексов составит более 200 тысяч тонн в год. Еще два объекта появятся в Хоринском и Курумканском районах к 2025-му.

В декабре 2021 года вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила создать дорожную карту по объектам в Центральной экологической зоне для сохранения Байкала. Она отметила, что в зоне больше не будет мусора — его начнут вывозить за пределы. При этом населенные пункты рядом с озером не пострадают.

Александра Качан
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