Найден способ спасти Байкал от признания наследием ЮНЕСКО под угрозой

Российские власти нашли способ, который позволит спасти озеро Байкал от включения в список объектов наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой. Работа будет связана с мусором, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По словам вице-премьера, признания озера подобным объектом удастся избежать, так как из населенных пунктов недалеко от Байкала будут вывозить отходы. «Мы договорились, что на Байкале в пределах центральной экологической зоны больше не будет мусора. Населенные пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться, но вот мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населенных пунктов, он будет вывозиться за пределы», — заявила Абрамченко по итогам совещания в Иркутской области.

Совещание было посвящено подготовке к комиссии ЮНЕСКО в 2022 году. Власти обсудили будущее строительство комплексов по обращению с отходами, развитие очистных сооружений в населенных пунктах, находящихся недалеко от озера, а также ситуацию с закрытым Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

В ноябре Виктория Абрамченко заявила, что в стране предпримут все необходимые меры, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой. Тогда власти отметили, что вопрос о внесении водоема в список природных объектов, которым угрожает опасность, может быть снят до старта заседания комитета организации в Казани в 2022 году.