На палубе затонувшего корабля времен Второй мировой войны нашли загадочный автомобиль

На дне Тихого океана нашли загадочный автомобиль времен Второй мировой войны

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашло на дне Тихого океана автомобиль времен Второй мировой войны. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследователи NOAA сделали неожиданную находку, когда спускались к американскому авианосцу USS Yorktown. Он затонул в июне 1942 года в битве за Мидуэй после столкновения с японской подводной лодкой. На его палубе и стоял загадочный автомобиль.

Отмечается, что это обычный Ford Super Deluxe Woody 1940-х годов, непонятно как оказавшийся на военном корабле. По одной из версий, машиной владел адмирал Фрэнк Джек Флетчер, который командовал авианосцем во время Мидуэйского сражения. Другая версия гласит, что автомобиль доставили на борт корабля для быстрого ремонта. Он был поврежден во время сражения в Коралловом море в мае 1942 года.

NOAA обратились за помощью к специалистам по транспортным средствам. Они хотят раскрыть тайну найденной машины.

Ранее сообщалось, что на дне североамериканского озера Верхнее нашли судно «Западный заповедник», затонувшее 133 года назад почти со всеми пассажирами. Оно пошло ко дну из-за шторма: металлический каркас не выдержал напора воды и ветра и раскололся надвое.

